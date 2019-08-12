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Луиш Каштру – лучший тренер 3 тура УПЛ

18:56 6 Читати українською
Луиш Каштру – лучший тренер 3 тура УПЛ
Луиш Каштру / УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучшего наставника по итогам третьего тура.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Наставник Шахтера Луиш Каштру признан лучшим тренером третьего тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Напомним, подопечные португальского специалиста в третьем туре одолели киевское Динамо со счетом 2:1. Сейчас Шахтер единственная команда, которая одержала максимум очков после трех матчей.

Заметим, что лучшим футболистом отчетного тура эксперты УПЛ признали арендованного Зарей у Динамо нападающего – Назария Русина.

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