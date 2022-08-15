Экс-нападающий Аякса, Ливерпуля, Барселоны и Атлетико вынужден играть в новых для себя условиях, значительно отличающихся от стадионов топ-уровня.

Команда звездного уругвайца одолела Ливерпуль Монтевидео (1:0) в третьем туре чемпионата. Луис Суарес вышел в старте и отыграл весь матч, а единственный гол Насьональ забил на 56-й минуте.

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Но самым интересным в этом матче был даже не сам футбол. По сети ходят кадры прибытия Луиса Суареса на домашнюю арену уругвайского Ливерпуля, которая существенно уступает стадиону одойменного английского клуба. По всей вероятности, на таких стадионах знаменитый форвард играл еще в начале своей карьеры.

Еще в прошлом сезоне 35-летний уругваец посещал роскошные раздевалки Камп Ноу, Ванда Метрополитано и других знаменитых арен мира, а в воскресенье вынужден был переодеваться в помещение, больше напоминающее вокзал где-то в провинции, но не раздевалку футбольного клуба элитного диви.

Скамейка вместо комфортных стульев, ободранные стены, металлический потолок и ужасный туалет – от таких спартанских условий Луис Суарес точно отвык за годы успешной карьеры в Европе и миллионных заработков.

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