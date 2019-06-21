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Луис Суарес едва не забил гол всей своей жизни на Копа Америка – первая минута и фантастический удар с центра поля

11:50 346 Читати українською
Луис Суарес едва не забил гол всей своей жизни на Копа Америка – первая минута и фантастический удар с центра поля
Суаресу немного не повезло

Нападающий Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес демонстрирует блестящую форму на Копа Америка-2019.

 

32-летний футболист, которого на старте турнира критиковали за лишние килограммы, остается главным оружием команды Табареса. Суарес возглавляет гонку лучших снайперов Копа Америка (2), находится среди лидеров по созданным моментам, а также решается на фантастические удары.

Месси попытался обыграть 8-х игроков сборной Парагвая на последней минуте игры – что из этого вышло?

В матче против сборной Японии форвард Барсы едва не отличился самым красивым мячом в собственной карьере, да еще и на первой минуте игры. Суарес без лишних раздумий влупил из центра поля, а мяч предательски опустился на верхнюю сетку.

На 32-й минуте Луис таки пробил Кавасиму ударом с пенальти, однако Уругвай не сумел вырвать победу.

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