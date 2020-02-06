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Луис не намерен завершать карьеру, пока не завоюет трофей с Арсеналом

15:47 47 Читати українською
Луис не намерен завершать карьеру, пока не завоюет трофей с Арсеналом
Давид Луис и Эйнсли Мейтленд-Найлс / Фото ФК Арсенал

Защитник Арсенала Давид Луис с оптимизмом смотрит на перспективы "канониров".

"Я все еще голоден к трофеям. Я хочу выигрывать титулы вместе с Арсеналом. Хочу сделать так, чтобы этот клуб снова засиял. Такова моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока этого не добьюсь. Мне нужно ежедневно чувствовать этот голод.

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Первое, что стоит за командой, которая завоевала трофей - это вера. Если не веришь и не мечтаешь, невозможно чего-то добиться. Я верю, что мы можем завоевать трофеи в нынешнем сезоне. У нас есть шансы в Лиге Европы и Кубке Англии. Мы также хотим биться до последнего за место в первой четверке АПЛ", – цитирует Луиса официальный сайт клуба.

После 25-ти туров чемпионата Англии Арсенал отстает от 4-й строчки на 10 очков. В плей-офф Лиги Европы на лондонцев ожидает встреча с Олимпиакосом.

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