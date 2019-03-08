Луис: Молодые футболисты Динамо станут прекрасным поколением для Украины

Защитник Челси Давид Луис отсыпал комплиментов киевскому Динамо после уверенной победы над вице-чемпионом Украины на Стэмфорд Бридж в 1/8 финала Лиги Европы.

"Нам повезло, и я рад, поскольку у нас остается две возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов, давайте бороться за каждую из них.

Мы провели великолепный поединок. Могли забить больше, особенно в первом тайме, когда играли интенсивно создавали голевые шансы. Конечно, мы добыли хороший результат, но это футбол, дело еще не сделано. Должны ехать в Киев, где всегда трудно играть, и проделать там хорошую работу.

Челси – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Динамо обладает удивительными качествами, особенно их молодые футболисты. Думаю, что они станут прекрасным поколением для Украины. Конечно, у соперника есть класс, поэтому мы должны сохранять самоконтроль и хорошо играть, как это было в первом матче.

Мы стараемся совершенствовать наш футбол с каждой неделей, каждым днем, каждым матчем. Это позитив для команды", – цитирует Давида Луиса официальный сайт Челси.

Напомним, что Челси дома разгромил Динамо в первой игре 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0. Ответный матч состоится 14 марта в Киеве на НСК Олимпийский.

"Запорожец не обгонит Бентли" и "Хацкевич – лузер": беспощадная реакция соцсетей на разгромное поражение Динамо от Челси