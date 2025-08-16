Главный ренер ПСЖ Луис Энрике предположил, что Илья Забарный может сыграть уже в этом туре в Лиге 1.

"Будет ли играть он против Нанта? Возможно, он будет в заявке. Защитник – это сложная позиция для игрока. От них требуется многое, как от Маркиньйоса, Пачо, Лукаса Беральдо и других. Потому что мы много требуем с мячом.

А без мяча бывают ситуации, когда за спинами защитников остается много свободного пространства. Но у Забарного много качеств, для нас важно иметь такого игрока. Илья – очень важное усиление", – цитирует Луиса Энрике RMC Sport.

Напомним, ПСЖ первом туре Лиги 1 сыграет против Нанта. Этот матч запланирован на воскресенье, 17 августа. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

