"У него не было злого умысла, это очевидно. Думаю, все, кто знаком с Джиджи, знают, какой он добрый. Футбол – это спорт, где постоянно случаются травмы, серьезные повреждения – это часть футбольного процесса.

Мусиалу официально прооперировали после жуткой травмы в матче Клубного ЧМ

Даже то, как все игроки переживают такие моменты. Ничего больше. Я не собираюсь комментировать заявления партнеров Мусиалы по команде или других игроков, потому что это не входит в мои обязанности.

Но с Джанлуиджи все в порядке. Он был расстроен, даже больше, чем в тот момент. Думаю, он уже связался с Мусиалой, которому мы все желаем скорейшего выздоровления", – цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, что в конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой. В результате обследований, у немецкого игрока обнаружили перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава. 7 июля Джамал успешно перенес операцию.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда