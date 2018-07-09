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Луис Энрике возглавит сборную Испании, – Marca

08:42 76 Читати українською
Луис Энрике возглавит сборную Испании, – Marca
Луис Энрике / фото ФК Барселона

Федерация футбола Испании уже в ближайшие дни может представить Луиса Энрике в качестве главного тренера национальной команды.

Экс-наставник Барселоны Луис Энрике станет главным тренером сборной Испании. 48-летнего специалиста могут утвердить в должности уже в ближайшее время, сообщает Marca.

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Ожидается, что глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предложит кандидатуру Энрике на специальном заседании Совета директоров федерации. Ранее сообщалось, что фаворитом на должность наставника является Кике Санчес Флорес, а Энрике – лишь один из претендентов.

Как отмечает издание, Энрике получит контракт на 2 года – до завершения Евро-2020.

К слову, вчера сборную Испании покинул Фернандо Йерро, который исполнял функции главного тренера "Фурии Рохи на провальном для испанцев ЧМ-2018.

Напомним, в 2017 году Луис Энрике покинул Барселону, с которой дважды выиграл чемпионат Испании и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

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Испания Трансферы Луис Энрике Луис Энрике Луис Рубиалес Испания Испания
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