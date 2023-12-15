Испанский специалист считает, что дисциплина в команде очень важна. Поэтому Луис Энрике ввел новые правила в ПСЖ.

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Как информирует L'Équipe, в начале сезона наставник парижан приказал одному из сотрудников посещать местные ночные клубы и следить, не приезжают ли футболисты на вечеринки втайне от него. Также помощник Энрике в соцсетях проверяет страницы игроков, чтобы убедиться, что их близкие не имеют на них плохого влияния.

Луис Энрике также ввел в команде систему обязательной регистрации на тренировочной базе. Таким образом отслеживается соблюдение установленного графика.

Напомним, 53-летний специалист возглавил ПСЖ летом текущего года. Сейчас команда Энрике находится на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1 с 36 очками.

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