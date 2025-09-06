Луис Энрике упал с велосипеда – его срочно доставили в больницу на операцию
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пережил не самый приятный день.
Луис Энрике был доставлен в больницу Парижа после падения с велосипеда, информирует официальный Твиттер ПСЖ. Его привезли в отделение неотложной помощи, после чего испанский специалист перенес операцию в связи с переломом ключицы.
"ПСЖ выражает свою полную поддержку Луису Энрике и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб предоставит дополнительную информацию в ближайшее время", – говорится в официальном заявлении.
Следующий матч ПСЖ состоится против Ланса в воскресенье, 14 сентября.
