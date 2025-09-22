Во время церемонии вручения "Золотого мяча-2025" Луис Энрике был удостоен награды как лучший тренер года.

Наставник ПСЖ не смог лично прибыть на церемонию вручения награды, поскольку находится с командой на перенесенном матче 5-го тура Лиги 1 против Марселя. Поединок должен был состояться вчера, но его перенесли из-за ожидаемой непогоды.

В течение 2025 года Энрике получил с ПСЖ Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Суперкубок Франции. Среди его главных конкурентов на звание лучшего тренера были Арне Слот, Энцо Мареска, Ханси Флик и Антонио Конте.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us #ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

