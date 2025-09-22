Луис Энрике стал лучшим тренером года – наставник не смог прибыть на церемонию
Наставник ПСЖ Луис Энрике получил престижную индивидуальную награду.
Во время церемонии вручения "Золотого мяча-2025" Луис Энрике был удостоен награды как лучший тренер года.
Ямаль во второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"
Наставник ПСЖ не смог лично прибыть на церемонию вручения награды, поскольку находится с командой на перенесенном матче 5-го тура Лиги 1 против Марселя. Поединок должен был состояться вчера, но его перенесли из-за ожидаемой непогоды.
В течение 2025 года Энрике получил с ПСЖ Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Суперкубок Франции. Среди его главных конкурентов на звание лучшего тренера были Арне Слот, Энцо Мареска, Ханси Флик и Антонио Конте.
"Золотой мяч-2025": бесплатная онлайн-трансляция церемонии награждения – Ямаль выиграл первый трофей