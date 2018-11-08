Луис Энрике после конфликта вызвал в сборную Испании опального Альбу и двух новичков на матче с Хорватией и Боснией

Наставник испанской национальной команды Луис Энрике определился со списком игроков, которые будут готовиться к поединку Лиги наций против Хорватии и спарринга с Боснией и Герцеговиной. Впервые за время его руководства в сборную вызван защитник Барселоны Жорди Альба.

Главный тренер сборной Испании обнародовал фамилии игроков, вызванных в национальную команду на ближайшие матчи, на официальном YouTube-канале "Фурии рохи".

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Первые вызовы в сборную получили 23-летний защитник Эспаньола Марио Эрмосо и 21-летний хавбек Сельты Браис Мендес. Кроме этого, обращает на себя внимание возвращение в национальную команду Жорди Альбы.

Левый защитник Барселоны имеет давний конфликт с Луисом Энрике, который тянется со времен работы Лучо на посту главного тренера "блаугранас". В последний сезон руководства Барсой специалист решил перейти на игру с тремя защитниками, а Альба сел на скамейку запасных и активно жаловался прессе на недоверие со стороны Луиса Энрике.