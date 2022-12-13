"То, что пробуждает чемпионат мира, воздух, которым дышат, это уникальная вещь. Футбол – это вид спорта, в котором может победить не атакующая команда. Это не случай Марокко, которое имело свои шансы. У нас была очень молодая команда в течение четырех лет, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность.

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Смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, что мы потеряли отличный случай на этом турнире. За исключением тех 12 минут с Японией в начале второго тайма, я думаю, мы показывали хороший уровень, а затем с Марокко мы испытывали трудности. Я несу максимальную ответственность за результат и буду воспринимать происходящее положительно.

Я хочу тренировать, вижу, что горю желанием возглавить клуб и иметь возможность более тонко и точно развивать то, что мне не удалось во время работы в сборной. Этот этап закончился, и я, конечно, буду ждать следующего сезона. Могу сообщить вам, что сегодня утром мне объявили о регистрации на турнир по гонках, и я еду на них вместе со своим братом", – цитирует Энрике Мarca.

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