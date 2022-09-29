В последнее время главный тренер сборной Испании Луис Энрике находился под большим слоем критики, особенно после поражения национальной команды от сборной Швейцарии. Однако после победы над Португалией и последующему выходу в "финал четырёх" Лиги наций Энрике решил ответить своим критикам в Твиттере.

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Энрике опубликовал изображение таблицы, в которой показатели Испании сравниваются с показателями других ведущих европейских стран. "Просто для того, чтобы прояснить ситуацию..." – написал тренер.

Луис Энрике сделал акцент на том, что его команда вышла в финал Лиги наций в 2020 году, в полуфинал чемпионата Европы в 2021 году, в финал четырёх Лиги наций в 2022 году, а также стала победителем группы в квалификации чемпионата мира. Ни одна другая сборная не может похвастаться такими достижениями.

Solo por poner las cosas en contexto... pic.twitter.com/AZRn4C0cEq — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 28, 2022

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