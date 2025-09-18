"Мы не пытались сделать заявление, а просто хотели хорошо начать турнир. Это самое важное для нас. Мне понравилось давление и настрой команды, количество моментов и выдержка.

Дебют Забарного в Лиге чемпионов за парижан в видеообзоре матча ПСЖ – Аталанта – 4:0

Сенни Маюлю вышел на поле, поскольку мы считали, что нам будет нужен быстрый игрок, способный принимать мяч, потому что Аталанта хорошо прессингует. Именно поэтому, мы смогли создать много моментов.

Всегда приятно видеть, как забивает защитник. Маркиньос забивает часто и может улучшить свою результативность. У него есть эта добродетель при розыгрыше стандартных положений. Приятно видеть такой настрой.

Относительно Барколя, то именно есть выбираю пенальтиста. Мы подумали, что он сможет это сделать при необходимости. У нас большой выбор: Витинья, Дембеле, Нуну Мендееш, Гонсалу Рамус.

Этим летом у нас было очень мало выходных. Но мы любим играть в футбол и готовы к Лиге чемпионов. Конечно, это начало сезона, но всегда нужно подходить к делу с позитивным настроем. Это лучший путь вперед", – цитирует Лучо Le Parisien.

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти