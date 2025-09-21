В воскресенье, 21 сентября, будет закрывать пятый тур Лиги 1 матч между ПСЖ и Марселем, который должен состояться на Велодроме, если погода не помешает.

Марсель – ПСЖ: принципиальное дерби команды Забарного под угрозой срыва – известны причины

LEquipe и Le Parisien спрогнозировали стартовые составы на Ле Классик. Оба издания уверены, что с первых минут сыграет пара Маркиньос и Пачо, а вот Илья Забарный во второй раз останется в запасе. С момента перехода украинский защитник лишь в игре с Анже просидел весь матч на скамейке, в игре против Аталанты он вышел на последние 15 минут, а в остальных – появлялся в старте.

Стоит заметить, что оба издания ни разу еще не ошибались относительно Забарного и его попадания в основу. Добавим, что ПСЖ не смогут помочь против Марселя Жоау Невеш, Усман Дембеле, Лукас Беральдо и Дезире Дуэ.

