ПСЖ сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе и Усмана Дембел в матче против Тулузы.

"Килиан Мбаппе – идеальный. Как и на первых тренировках, с большим желанием, очень хорошим настроем. Как тренер я могу только радоваться, что могу рассчитывать на такого игрока, как Килиан.

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Я в восторге не только от того, что Мбаппе дает команде, но и от его личности. Без сомнения, он игрок мирового уровня. Для меня это большая радость. Усман Дембеле? Да, он готов выйти с первой минуты", – цитирует Луиса Энрике L'equipe.

Напомним, что из-за конфликта с руководством ПСЖ Килиан Мбаппе был отстранен от первой команды. Он не принимал участия в первом матче против Лорьяна в Лиге 1. Усман Дембеле недавно перешел в ПСЖ из Барселоны.

Встреча между парижским клубом и Тулузой запланирована на субботу, 19 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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