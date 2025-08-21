Французский журналист спросил, не было ли у испанского наставника и директора клуба Луиша Кампуша опасений из-за отношений Ильи Забарного с российским футболистом, чья страна напала и отказывается прекращать войну против Украины. Луис Энрике в духе российской пропаганды высказался о ситуации в ПСЖ. Защитник сборной Украины вынужден сосуществовать с 26-летним голкипером из России Матвеем Сафоновым, который никоим образом не высказывался об агрессии своих войск, и выслушивать от своего тренера разговоры о какой-то политике.

"Даже не представляю, как они будут уживаться": Сабо удивлен трансфером Забарного в ПСЖ при наличии там россиянина

"Спорт и в частности футбол – это лучший способ иметь способность сближать людей, создавать из них больше союз, чем разделение. В этом смысле спорт и индивидуальности находятся выше политических ситуаций или экономических интересов политиков", – цитирует испанского тренера lefigaro.fr.

В этом сезоне Сафонов исполняет роль дублера Лукаса Шевалье. Забарный же дебютировал за новую команду в минувшие выходные в игре против Нанта (1:0). Контракты игроков действуют до 2029 и 2030 года соответственно.

"Кто он по сравнению с Забарным?": Вернидуб озвучил прогноз относительно будущего россиянина в ПСЖ после трансфера украинца