Луис Энрике оказался не единственным тренером Лиги 1, получившим травму – жуткое совпадение
Главный тренер Нанта Луиш Каштру травмировался в один день с Луисом Энрике.
Луиш Каштру повредил связки колена во время тренировки. Инцидент произошел в пятницу днем на базе французского клуба, где Каштру играл в футбол с тренерским штабом и получил травму. Об этом информирует L'Equipe.
Луис Энрике упал с велосипеда – его срочно доставили в больницу на операцию
Сначала врачи заподозрили разрыв передней крестообразной связки, но более поздние отчеты подтвердили, что это было серьезное растяжение, которое еще потребует лечения и времени на восстановление.
Примечательно, что это произошло в тот же день, когда тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу в результате падения на велосипеде.
