Главный тренер Нанта Луиш Каштру травмировался в один день с Луисом Энрике.

Луиш Каштру повредил связки колена во время тренировки. Инцидент произошел в пятницу днем на базе французского клуба, где Каштру играл в футбол с тренерским штабом и получил травму. Об этом информирует L'Equipe.

Луис Энрике упал с велосипеда – его срочно доставили в больницу на операцию

Сначала врачи заподозрили разрыв передней крестообразной связки, но более поздние отчеты подтвердили, что это было серьезное растяжение, которое еще потребует лечения и времени на восстановление.

Примечательно, что это произошло в тот же день, когда тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу в результате падения на велосипеде.

