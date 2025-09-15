"Матч был особенным, прежде всего из-за того, что состоялся после перерыва на матчи сборных. Мы знаем, насколько сложными могут быть такие поединки, но в то же время воспользовались возможностью посвятить эту победу Преснелю Кимпембе, – воспитаннику клуба, который недавно перешел в Катар. Он был невероятным игроком для клуба как в глазах болельщиков, так и для партнеров по команде.

Я думаю, что мы заслужили на победу, но это был сложный матч. Нам пришлось внести изменения, потому что игроки были травмированы, и поначалу было тяжело. Мы можем делать, что хотим, но нам нужно адаптироваться к тому, что происходило на поле.

Информация о травмированных Беральдо, Ли Кан-Ина и Кварацхелии? Я не знаю, нам придется подождать результатов анализов, которые медицинский персонал сделает после матча. У меня пока нет информации", – приводит слова Луиса Энрике Culture PSG.

Напомним, ПСЖ уверенно одолел Ланс (2:0) в первом матче на Парк де Пренс в этом сезоне. Илья Забарный провел на поле всю встречу.

