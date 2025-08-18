Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями относительно Ильи Забарного, который накануне впервые сыграл за парижан в матче 1-го тура чемпионата Франции против Нанта (1:0).

"Что я думаю о дебюте Ильи Забарного? Его техническая и физическая форма идеально подходит для стиля игры, который мне нравится.

Он комфортно владеет мячом. И без него он обычно выигрывает мяч. Он сыграл очень хороший матч", – цитирует Энрике Le Parisien.

Напомним, Забарный вышел в основе ПСЖ против Нанта и провел на поле весь матч. Статистический портал SofaScore поставил украинцу высокие 7,3 балла.

