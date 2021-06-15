"Мы встретились с соперником, который решил исключительно защищаться и возлагать все свои надежды на длинные забросы вперед. Но даже так у них был шанс на победу!

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Такая ничья неприятная, мне жаль игроков и болельщиков, потому что это была ночь для победы. Наша задача – создавать голевые моменты, и мы это сделали, но не доводили их до конца. К сожалению, поле также было не идеальным, игроки жаловались. Впереди много работы.

Свист в сторону Мораты? Он супер-футболист, который дает нам хорошие возможности в атаке и защите. У него сильный характер, чтобы справиться с этим. Я был бы счастлив, если бы фанаты аплодировали ему за его работу", – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

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