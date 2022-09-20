"Каждый раз игроки, которые не попали в список, привлекают внимание. Я без проблем поговорю о Рамосе и Аспасе, но я выбираю 25 игроков, которых считаю наиболее подходящими для вызова на этот раз. Я открыт к чужим мнениям. Мы постоянно анализируем ситуацию.

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Они уже приезжали в сборную, я их знаю, они знают меня. Непременно, они могут вернуться. Прекрасно видеть, что Серхио Рамос вернулся на поле после того, как сезон не играл из-за травм. Сейчас мы видим, что он играет каждые три дня.

Здесь я могу говорить все что угодно, но я считаю, что вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса. Однако дверь в сборную не закрыта ни для кого", – цитирует Энрике Cope .

Последний раз Серхио одевал футболку испанской сборной еще в марте 2021 года. Испанская пресса рапортует, что 36-летний защитник разочарован невызовом.