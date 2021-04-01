Наставник "Фурии Рохи" попал в интересную ситуацию незадолго до поединка квалификации на Мундиаль-2022 против команды Косово.

Луис Энрике пропустил начало матча Испания – Косово, который был сыгран в Севилье. 50-летний испанец вместе со своими ассистентами застрял в лифте отеля, где базировалась команда.

Сборная Испании пропустила позорный гол почти с центра поля – голкипер повторил ошибку Лунина

Автобус с футболистами отправился на игру без тренеров. Энрике с помощниками прибыли на стадион автомобилем через несколько минут после стартового свистка арбитра, информирует ESPN.

"В любом случае, у нас был план "Б". Наше отсутствие никоим образом не повлияло на игру команды", – не без иронии заявил главный тренер после поединка.

Заметим, этот казус не помешал Испании обыграть Косово со счетом 3:1.

Турнір шести, Україна під тиском "третьої сили", присмерк богів і чехарда скандалів: підсумки старту відбору до ЧС-2022