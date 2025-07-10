"Это очень особенный момент для нас, парижан, для всех болельщиков, для всего клуба. Я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу и сыграли замечательный матч. Мы счастливы, что мы в финале, и это был невероятный сезон. Мы хотим выиграть этот финал.

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Все видели удушающую жару, невероятно играть в такую погоду. Я думаю, что это повлияло на обе команды, но мы продолжали играть и бороться. Я думаю, что это прекрасный момент для всех парижан", – цитирует Луиса Энрике пресс-служба ПСЖ.

Напомним, финал Клубного ЧМ-2025 состоится 13 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Соперником ПСЖ станет лондонский Челси.

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