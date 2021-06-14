Луис Энрике назвал фаворита Евро-2020 – это не сборная Испании
Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике раскрыл имя коллектива, который, по его мнению, должен завоевать трофей чемпионата Европы. Букмекеры победу пророчат Франции.
"Мы не являемся фаворитами турнира. Главные фавориты – действующие чемпионы (Португалия – Футбол 24). Еще шесть или семь команд могут считать себя претендентами на этот трофей.
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Я рад, что люди причисляют нас к группе. Я принимаю этот груз ответственности. Наша игра в матче с португальцами еще сильнее меня мотивирует", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Заметим, Испания уже сегодня, 14 июня, сыграет с командой Швеции. Также в группе Е еще выступают поляки и словаки. Португалия, в свою очередь, в квартете будет противостоять Франции, Германии и Венгрии.
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