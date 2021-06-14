Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике раскрыл имя коллектива, который, по его мнению, должен завоевать трофей чемпионата Европы. Букмекеры победу пророчат Франции.

"Мы не являемся фаворитами турнира. Главные фавориты – действующие чемпионы (Португалия – Футбол 24). Еще шесть или семь команд могут считать себя претендентами на этот трофей.

Сборная Испании получила положительные новости после двух случаев заболевания коронавирусом

Я рад, что люди причисляют нас к группе. Я принимаю этот груз ответственности. Наша игра в матче с португальцами еще сильнее меня мотивирует", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Заметим, Испания уже сегодня, 14 июня, сыграет с командой Швеции. Также в группе Е еще выступают поляки и словаки. Португалия, в свою очередь, в квартете будет противостоять Франции, Германии и Венгрии.

Євро-2020: Іспанія без лідера, скандали найкращого гравця планети, легендарний ірокез та "діти" Ібри – прев'ю групи E