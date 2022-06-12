"Фавориты чемпионата мира? Скажу, что это Аргентина. Она сильно опережает других.

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А, еще обязательно Бразилия. Потом бразильский журналист найдет меня и спросит: "Ты действительно думаешь, что Аргентина лучше Бразилии?". Что бы я ни сказал, все будет перекручено. Но эти две команды на голову сильнее остальных", – приводит слова Энрике Football Espana.

Напомним, финальная стадия ЧМ-2022 в Катаре стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря. Жеребьевка группового этапа прошла 1 апреля.

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