Луис Энрике назвал двух фаворитов ЧМ-2022 – без европейских сборных
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отдает должное грандам Южной Америки.
"Фавориты чемпионата мира? Скажу, что это Аргентина. Она сильно опережает других.
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А, еще обязательно Бразилия. Потом бразильский журналист найдет меня и спросит: "Ты действительно думаешь, что Аргентина лучше Бразилии?". Что бы я ни сказал, все будет перекручено. Но эти две команды на голову сильнее остальных", – приводит слова Энрике Football Espana.
Напомним, финальная стадия ЧМ-2022 в Катаре стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря. Жеребьевка группового этапа прошла 1 апреля.
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