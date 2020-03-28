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Луис Энрике нашел позитив в переносе Евро

20:30 5 Читати українською
Луис Энрике нашел позитив в переносе Евро
Луис Энрике /фото ФК Барселона

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал перенос Евро-2020 на следующий год.

"Перенос повлияет на молодых футболистов, потому что у них будет больше времени. Я хочу выиграть чемпионат Европы, и я вижу, что Испания способна это сделать.

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Есть хорошие моменты в переносе Евро, потому что у нас будет больше времени на подготовку, а молодые игроки смогут развиваться", – цитирует Энрике Marca.

Напомним, Энрике приостановил тренерскую карьеру из-за болезни дочери, однако вернулся к работе после выхода Испании в финальную часть Евро.

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Теги
коронавирус Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Евро-2020
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