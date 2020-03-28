Луис Энрике нашел позитив в переносе Евро

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал перенос Евро-2020 на следующий год.

"Перенос повлияет на молодых футболистов, потому что у них будет больше времени. Я хочу выиграть чемпионат Европы, и я вижу, что Испания способна это сделать.

Луис Энрике намекнул на свое возвращение в Барселону

Есть хорошие моменты в переносе Евро, потому что у нас будет больше времени на подготовку, а молодые игроки смогут развиваться", – цитирует Энрике Marca.

Напомним, Энрике приостановил тренерскую карьеру из-за болезни дочери, однако вернулся к работе после выхода Испании в финальную часть Евро.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують