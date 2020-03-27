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Луис Энрике намекнул на свое возвращение в Барселону

19:01 77 Читати українською
Луис Энрике намекнул на свое возвращение в Барселону
Луис Энрике / Marca

Бывший наставник Барселоны Луис Энрике не отрицает возможности снова возглавить каталонский клуб.

"Я думаю, что я могу тренировать в любом месте, где я работал. Вообще, я оставил двери открытыми.

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Мое время в Барселоне было замечательным, и я всегда буду благодарен. Мне очень повезло, что я столько лет был в клубе, который дал мне все", – приводит слова Энрике Goal.com.

Напомним, испанский специалист работал с Барселоной с 2014 по 2017 годы и успел выиграть за это время Лигу чемпионов, а в Испании – 2 чемпионата, 3 Кубка и Суперкубок.

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Теги
Испания Барселона Барселона Луис Энрике Луис Энрике
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