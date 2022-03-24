51-летний специалист сомневается в том, стоит ли ему оставаться в команде после чемпионата мира, утверждает Marca .

У Луиса Энрике две цели на 2022 год со сборной Испании

Контракт Луиса Энрике с испанской федерацией рассчитан до конца 2022 года и пока не был продлен. Если нынешний наставник решит уйти, Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением наставника Атлетика Марселино или экс-тренера Барселоны Эрнесто Вальверде.