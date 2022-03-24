Луис Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022 – есть два потенциальных преемника
22:20 - Читати українською
Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике размышляет над уходом из главной команды Испании.
51-летний специалист сомневается в том, стоит ли ему оставаться в команде после чемпионата мира, утверждает Marca.
У Луиса Энрике две цели на 2022 год со сборной Испании
Контракт Луиса Энрике с испанской федерацией рассчитан до конца 2022 года и пока не был продлен. Если нынешний наставник решит уйти, Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением наставника Атлетика Марселино или экс-тренера Барселоны Эрнесто Вальверде.
Напомним, "Фурия Роха" напрямую квалифицировалась на Мундиаль в Катаре, который состоится в ноябре-декабре этого года.
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