Луис Энрике до сих пор сохраняет надежду вернуться в Барселону, хотя его контракт с ПСЖ действует до 2027 года, информирует Diario Sport.

Сам наставник публично неоднократно заявлял, что он доволен работой в ПСЖ, а также, что он настроен доработать соглашение до конца. Однако, в частных разговорах с окружением Луис Энрике признавался, что был бы рад вернуться в Барселону. Впрочем, накануне выборов нового президента "блаугранас" фигура специалиста может стать одним из предвыборных лозунгов уже в конце этого сезона.

Напомним, Луис Энрике возглавлял Барселону с 2014 по 2017 годы, с которой дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов 2014/15.

