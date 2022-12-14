Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что ошибся при составлении заявки "Фурии Рохи" на ЧМ-2022.

Луис Энрике после фиаско на ЧМ-2022 сменил вид спорта и критично высказался об участниках полуфинала

Во время очередной онлайн-конференции в Twitch бывший тренер сборной Испании заявил, что один из его подопечных не оправдал ожиданий. "Мне нужно было оставить одного игрока дома. Я не буду говорить, кто это, но в итоге он не дал того, чего я от него ожидал. Я должен был вызвать другого игрока вместо него", – приводит слова Энрике Voetbal International.

После матча с Марокко тренер заявил, что ему стоило выпустить Пабло Сарабию в стартовом составе, и что он жалеет о том, что не сделал этого.

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