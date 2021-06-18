Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попал в смешную ситуацию на предматчевой пресс-конференции – "жертвой" стала Coca-Cola.

Во время предматчевой пресс-конференции Луис Энрике забыл выключить микрофон и обменялся несколькими словами со своим пресс-атташе о Coca-Cola – одном из спонсоров Евро-2020.

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"Это Coca-Cola без сахара? Это спонсор УЕФА?" – спросил специалист. Услышав утвердительный ответ, Энрике сказал: "Ребята, не пейте Coca-Cola".

Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola. Позже поступок Криша повторил хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, а звезда сборной Франции Поль Погба убрал со стола бутылку пива Heineken.

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