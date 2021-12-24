"Прежде всего, я бы хотел поразмышлять о том, каким был для нас 2021-й. Это был год, в котором мы достигли всех целей. Очевидно, могли бы выиграть титул. Мы хорошо выступили в Европе, мы одолели квалификацию на Чемпионат мира. Должны этим гордиться.

Месси признался, с кем бы хотел встретиться в финале ЧМ-2022

В 2022 году наступит одно из самых ожидаемых событий – ЧМ в Катаре. У нас есть надежды, что мы будем стремиться стать одними из кандидатов на победу на Мундиале. Также Испания возлагает большие надежды на Лигу наций", – цитирует Луиса Энрике Marca .

К слову, "Фурия Роха" получила прямую путевку на ЧМ-2022. В Лиге наций она будет играть с Чехией, Швейцарией и Португалией.