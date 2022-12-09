Атлетико и Манчестер Юнайтед сохраняют кандидатуру Лучо в своем шорт-листе, утверждает AS.

Луис Энрике попрощался со сборной Испании – важный месседж преемнику

Мадридцы переживают тяжелый кризис на 11 год работы Диего Симеоне. Команда позорно вылетела из еврокубков и без особого блеска идет в чемпионате Испании (5 место). Контракт аргентинского специалиста рассчитан до 2024 года, но при сохранении слабых результатов стороны могут прекратить сотрудничество раньше.

Руководство Манчестер Юнайтед пока вроде бы доверяет Эрику Тен Хагу. Нидерландцу дали серьезные деньги на трансферное окно и даже разрешили избавиться от Криштиану Роналду. Впрочем, и он может потерять работу в конце сезона, если не вернет клуб в Лигу чемпионов.

Напомним, Луис Энрике стал безработным после провала сборной Испании на ЧМ-2022. "Фурия" вяло прошла групповой этап, а на стадии 1/8 финала сразу проиграла Марокко в серии пенальти.

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