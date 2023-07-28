Луис Энрике хочет видеть в ПСЖ полузащитника Барселоны Педри, вместе с которым работал в сборной Испании.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поручил руководителям ПСЖ начать переговоры с Барселоной по поводу полузащитника "блаугранас" Педри. Об этом информирует PSG Community.

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Согласно источнику, сам игрок открыт к переговорам. Ему нравится идея поработать вместе с бывшим тренером сборной Испании. Сообщается, что в контракте Педри с Барселоной прописана временная клаусула в размере 110 млн евро. Она действует до 31 июля.

Помощник главного тренера Антеро Энрике был назначен главным переговорщиком с Барселоной, которая в поисках дополнительных финансов готова будет выслушать предложение.

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