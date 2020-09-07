"Несмотря на то, что Фати всего 17 лет, он играет очень спокойно и со смирением продолжает развиваться. Серхио Рамос – победитель и один из лучших в мире на своей позиции.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Я очень доволен нашим выступлением сегодня и уверенной победой. Теперь мы возглавляем группу, поэтому это отличный результат", – заявил Луис Энрике в комментарии El Chiringuito .

Добавим, что испанцы набрали 4 очка в двух матчах и вырвались на первое место группы А4 в Лиге наций. Украина с тремя баллами идет второй, аутсайдеры – Германия (2 очка) и Швейцария (1).

Испания разбила Украину в матче Лиги наций – бенефис 17-летнего Фати, повтор исторического антирекорда