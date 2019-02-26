toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Луис хочет продлить контракт с Челси

14:12 4 Читати українською
Луис хочет продлить контракт с Челси
Давид Луис / соцсети

Защитник Челси Давид Луис стремится подписать новый контракт с лондонским клубом.

Контракт Давида Луиса с Челси завершается летом этого года. По информации goal.com, бразилец хочет подписать новый контракт с клубом.

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на Романьоли

В прошлом сезоне защитник мог покинуть клуб из-за напряженных отношениий с тогдашним наставником "синих" Антонио Конте, но в итоге ушел сам итальянец.

Луис вернулся в Челси летом 2016 года и успел выиграть с командой АПЛ и Кубок Англии.

Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А

Теги
Англия Трансферы Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии Давид Луис Давид Луис Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук