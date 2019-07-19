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"Луис Фелипе вернулся с весом 110 кг", – Рафаилов назвал причины отсутствия легионеров на тренировочных сборах

19:02 210 Читати українською
"Луис Фелипе вернулся с весом 110 кг", – Рафаилов назвал причины отсутствия легионеров на тренировочных сборах
Сергей Рафаилов / фото: ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о том, почему Виктор Скрипник не взял на тренировочный сбор в Словению легионеров.

"Отвечу сразу по всем легионерам, начав с Луиса Фелипе. Перед отъездом в отпуск всем футболистам были розданы индивидуальные планы для поддержания формы. Так вот, Луис Фелипе, например, приехал назад с весом в 110 кг.

Скрипник не взял на предсезонные сборы ни одного легионера

Это не зимний период. Времени на раскачку нет. Виктор Скрипник сказал, что времени мало и заниматься "группой здоровья" он не будет. И я с ним абсолютно согласен.

В Словению не поехали только те футболисты, которые приехали на недельный сбор в Запорожье неподготовленными. На сегодняшний день они не готовы выходить на поле и доказывать свое место в основном составе. Пока все эти исполнители в клубе.

Если кто-то сможет доказать свою состоятельность тренеру, то останется. Если нет, тогда попробуем искать варианты аренды", – приводит слова гендиректора клуба официальный сайт Зари.

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Заря Заря Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Виктор Скрипник Луис Фелипе Луис Фелипе
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