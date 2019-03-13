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Луис Фелипе вернулся к тренировкам в общей группе

12:48 13 Читати українською
Луис Фелипе вернулся к тренировкам в общей группе
Луис Фелипе / ФК Зоря

Голкипер луганской Зари Луис Фелипе набирает кондиции после повреждения.

Луис Фелипе пропустил матч 21-го тура против ФК Львов из-за повреждения. Голкипер уже вернулся в общую группу, информирует официальный сайт ФК Заря.

Динамо и Шахтер вне конкуренции, "черная суббота" и пустые трибуны: итоги 21-го тура УПЛ

В этом сезоне бразилец сыграл в 17 матчах (6 игр отстоял на ноль), в которых пропустил 17 мячей.

Вместе с командой тренируются и новички команды Матеус Нортон и Ицуки Урата.

Напомним, что в 22 туре УПЛ Заря примет Шахтер 16 марта. Начало матча в 17:00.

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