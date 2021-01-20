Испанский хавбек был прооперирован из-за аппендицита, сообщает официальный сайт клуба.

Лацио подготовил новый контракт для Индзаги – за выход в Лигу чемпионов предусмотрен серьезный бонус

В клинику "Пайдейя" Луис Альберто попал из собственного дома, где ужинал с семьей. Врачи вовремя прооперировали звезду "орлов" и удалили воспаленный аппендикс. Пока он будет оставаться в клинике для наблюдения, а медики определят, сколько времени понадобится 28-летнему испанцу для восстановления.

Как минимум, Луис Альберто пропустит 7-10 дней и не поможет Лацио в поединках против Пармы в Кубке Италии и Сассуоло в Серии А.

Конте дав майстер-клас, або Чому "Стара синьйора" може подати на розлучення з Пірло