Бывшая звезда Шахтера Луис Адриано готов покинуть свой нынешний клуб уже в зимнее трансферное окно.

34-летний форвард готов уйти из Палмейрас зимой, несмотря на действующий до лета 2023 контракт, утверждает Goal.com .

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Причиной столь радикальных желаний стали, в частности, напряженные отношения с болельщиками команды. В поединке чемпионата Бразилии с Сан-Паулу Адриано освистали. Луис ответил фанатам саркастическими аплодисментами, чем вызвал еще больший гнев.

Бывший нападающий Шахтера выступает за Палмейрас с 2019-го. В текущем сезоне Луис Адриано принял участие в 35 матчах, в которых отдал пять результативных передач и столько же забил голов.