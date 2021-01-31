Игроки Палмейраса не сдерживали эмоций после завоевания знакового трофея. В ход шли песни, танцы и даже лед.

"Зеленейшие" драматически торжествовали в Кубке Либертадорес, вырвав победу на 90+9 минуте над Сантосом. Эмоции на футбольном поле зашкаливали, что перенеслось и в раздевалку.

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Команда громко праздновала, напевая победную песню. Среди участников действа был и экс-игрок Шахтера Луис Адриано. Также футболисты ворвались на пресс-конференцию – последствия неистовства опубликовал Twitter Палмейраса.

К слову, для "зелено-белых" это лишь вторая победу в Кубке Либертадорес в истории.

Палмейрас завоевал Кубок Либертадорес – Луис Адриано взял трофей, тренер Сантоса устроил цирк за миг до фатального гола