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Луис Адриано: Предложения играть за сборную Украины не было, но я люблю эту страну

14:37 26 Читати українською
Луис Адриано: Предложения играть за сборную Украины не было, но я люблю эту страну
Луис Адриано времен Шахтера / фото из соцсете

Экс-форвард Шахтера Луис Адриано, который сейчас защищает цвета Спартака, вспомнил слухи о возможности выступлений за сборную Украины.

Бразильский форвард, который после ухода из Шахтера успел поиграть в Милане, а затем оказался в Спартаке, признался об отсутствии предложений выступать за сборную Украины, несмотря на подобную информацию.

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"Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Ничего такого не было.

Но я восемь лет прожил в Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кем я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину", – цитирует Адриано Championat.

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