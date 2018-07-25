Луис Адриано: Предложения играть за сборную Украины не было, но я люблю эту страну

Экс-форвард Шахтера Луис Адриано, который сейчас защищает цвета Спартака, вспомнил слухи о возможности выступлений за сборную Украины.

Бразильский форвард, который после ухода из Шахтера успел поиграть в Милане, а затем оказался в Спартаке, признался об отсутствии предложений выступать за сборную Украины, несмотря на подобную информацию.

Гол Луиса Адриано Норшелланну попал в топ-10 неспортивных моментов в истории футбола

"Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Ничего такого не было.

Но я восемь лет прожил в Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кем я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину", – цитирует Адриано Championat.

Экс-игрок Шахтера: Между Украиной и Россией происходило что-то не то, но я не могу понять, кто здесь прав, а кто виноват