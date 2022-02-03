34-летний нападающий 31 января досрочно расторг контракт с Палмейрасом и уже отправился в Турцию, чтобы стать игроком Антальяспора, информирует Фабрицио Романо.

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Стороны договорились о деталях соглашения, контракт Адриано будет рассчитан до июля 2023 года. В скором времени должно быть официальное объявление. За "зеленых" Луис выступал с 2019-го, но из-за конфликта и с фанатами, и с руководством стороны прекратили сотрудничество. На родине форвард выиграл два Копа Либертадорес и один Кубок Бразилии.

В Украине Луис Адриано известен выступлениями за Шахтер. В футболке "горняков" он провел 266 поединков (130 голов) и был одним из лидеров команды Мирчи Луческу.

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