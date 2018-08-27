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Луис Адриано дисквалифицирован на 3 матча за отмашку в матче с ПАОКом

18:54 24 Читати українською
Луис Адриано дисквалифицирован на 3 матча за отмашку в матче с ПАОКом
Луис Адриано / ФК Спартак Москва

Форвард Спартака Луис Адриано получил 3 матча дисквалификации за отмашку в поединке 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа, за который выступают Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Дисциплинарный комитет УЕФА на своем официальном сайте опубликовал решение по форварду московского Спартака Луису Адриано.

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31-летний бразилец получил 3 матча дисквалификации за удар локтем в живот игроку ПАОКа Хосе Анхелю Креспо в ответном матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, ПАОК выбил Спартак из розыгрыша ЛЧ и в раунде плей-офф вышел на Бенфику, в 1 матче с которой смог расписать выездную мировую (1:1).

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Лига чемпионов УЕФА Спартак Москва - ПАОК Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Луис Адриано Луис Адриано
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