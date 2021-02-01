Луис Адриано был вынужден покинуть празднование триумфа в Кубке Либертадорес из-за COVID-19 у няни своих детей
Форвард Палмейраса Луис Адриано не смог полноценно насладиться празднованием победы в Кубке Либертадорес.
"Я не мог заснуть, потому что у меня была проблема с няней моих детей. У нее COVID-19, она оказалась в реанимации. Мне пришлось покинуть празднования и отправиться непосредственно в больницу", – приводит слова Адриано AS.
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Отметим, что бразилец в составе Палмейраса стал обладателем Кубка Либертадорес, вырвав победу над Сантосом на 90+9 минуте.
К слову, Адриано провел 26 матчей в текущем сезоне в составе бразильского клуба, записав в свой актив 12 голов и 3 ассиста.
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