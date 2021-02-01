"Я не мог заснуть, потому что у меня была проблема с няней моих детей. У нее COVID-19, она оказалась в реанимации. Мне пришлось покинуть празднования и отправиться непосредственно в больницу", – приводит слова Адриано AS.

Луис Адриано с Палмейрасом ярко отпраздновал победу в Кубке Либертадорес – видео настоящего безумия

Отметим, что бразилец в составе Палмейраса стал обладателем Кубка Либертадорес, вырвав победу над Сантосом на 90+9 минуте.

К слову, Адриано провел 26 матчей в текущем сезоне в составе бразильского клуба, записав в свой актив 12 голов и 3 ассиста.

Палмейрас завоевал Кубок Либертадорес – Луис Адриано взял трофей, тренер Сантоса устроил цирк за миг до фатального гола