Палмейрас в матче 19-го тура бразильской Серии А разбил Атлетико Минейро. Читайте отчет о матче и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Чемпионат Бразилии 2020, 19-й тур

Палмейрас – Атлетико Минейро – 3:0

Голы: Вейга, 19, Рони, 70, Рибейру Силва, 77

Атлетико Минейро подходил к матчу в статусе фаворита, поскольку находится в тройке лидеров. Однако, Палмейрас уже на 10 минуте повел в счете, когда Вейга головой в падении замкнул навес с фланга.

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Во второй половине Палмейрас сделал счет разгромным. Сначала Луис Адриано выбежал вместе с Рони на вратаря и не поскупился на передачу партнеру, а Рибейру Силва поставил точку в матче.

Таким образом, Палмейрас набрал 28 очков и поднялся на 7 место в турнирной таблице, Атлетико Минейро остался третьим.

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