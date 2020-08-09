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Луис Адриано отметился голом в победном финале чемпионата штата – пострадала команда динамовца и экс-звезды Карпат

11:11 - Читати українською
Луис Адриано отметился голом в победном финале чемпионата штата – пострадала команда динамовца и экс-звезды Карпат
Луис Адриано / Твиттер Палмейраса

Финал чемпионата Паулисты имел много связей с УПЛ и ее бывшими звездами.

Чемпионат штата Сан-Паулу, финал, второй матч

Палмейрас – Коринтианс – 1:1 (4:3 в серии пенальти)

Голы: Луис Адриано, 50 – Жо, 90+7, (пен.)

Команды должны были определить сильнейшего после нулевой ничьей в первой встрече. В основе Палмейраса вышли экс-форвард Шахтера Луис Адриано и бывший хавбек Металлиста Виллиан, а с противоположной стороны Данило Авелар, который в свое время выступал за Карпаты. Арендованный у Динамо Сидклей остался в запасе Коринтианса.

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Второй поединок также не впечатлял результативностью, но на 50 минуте гол таки состоялся. Луис Адриано четко замкнул подачу уругвайца Виньи, выведя Палмейрас вперед. "Зеленые" удерживали преимущество до последних секунд, пока арбитр не спас Коринтианс назначением пенальти – опытный Жо реализовал приговор.

Соперники сразу перешли к серии послематчевых 11-метровых, в которой сильнее оказался Палмейрас. Авелар и Сидклей использовали свои попытки, а вот Мичел и Кантильо подвели Коринтианс – 3:4 в "лотерее".

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