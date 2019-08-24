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Луго с Лебеденко сыграл вничью с Овьедо, Мякушко неудачно дебютировал за Алькоркон

24 августа 23:25 13 Читати українською
Луго с Лебеденко сыграл вничью с Овьедо, Мякушко неудачно дебютировал за Алькоркон
Орест Лебеденко / ФК Луго

Защитник Орест Лебеденко и хавбек Сергей Мякушко сыграли в матчах Сегунды за Луго и Алькоркон соответственно.

Испания. Сегунда, 2 тур

Реал Овьедо – Луго – 1:1

Голы: Ортуно, 5 – Эррера, 90+1

Удаления: Ньето, 49 – Канелья, 62

Алькоркон – Эльче – 1:2

Голы: Кальво, 5 (автогол) – Верду, 47, 84

Удаление: Агилера (Алькоркон), 81

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Орест Лебеденко и Сергей Мякушко синхронно появились на поле на 68-й минуте своих матчей. На момент выхода Лебеденко Луго горел со счетом 0:1, и смог отыграться лишь на 90+1 усилиями Эрреры. Таким образом, команда украинца набрала 2 очка за 2 тура.

Сергей Мякушко впервые вышел на поле в составе Алькоркона. Счет на тот момент был 1:1. Украинец не смог помочь своей команде вырвать победу, зато Эльче в последней 10-минутке добыл 3 очка. Дебют оказался неудачным. Алькоркон после двух туров набрал 3 очка.

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Испания Алькоркон Алькоркон Луго Луго Орест Лебеденко Орест Лебеденко Сергей Мякушко Сергей Мякушко Эльче Эльче Овьедо Овьедо
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